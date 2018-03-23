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حزب العمال الكردستانى يعلن انسحاب قواته من سنجار شمال العراق

الجمعة، 23 مارس 2018 06:37 م
حزب العمال الكردستانى يعلن انسحاب قواته من سنجار شمال العراق قوات حزب العمال الكردستانى





السليمانية (أ ف ب)
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أعلن حزب العمال الكردستانى الجمعة، انسحاب قواته من سنجار فى شمال العراق، فى ما كان يعتبر مطلبا متكررا لتركيا، التى هددت فى مناسبات عدة بشن هجوم لطرد مقاتلى الحزب من هذه المنطقة ذات الغالبية الأيزيدية.

وقالت الرئاسة المشتركة لقيادة منظومة المجتمع الكردستانى، التى تعد الذراع السياسية لحزب العمال الكردستانى، فى بيان إن "سنجار ومحيطها قد أصبحت مناطق آمنة وهناك محاولات للإدارة العراقية للاستجابة لمطالب الإيزيديين".

وأوضحت أن "ظروف وشروط البقاء التى فرضتها أحداث الثالث من أغسطس لعام 2014 (دخول تنظيم داعش الإرهابى) قد زالت"، ولذلك فإن القيادة ستقوم "بسحب قواتها من سنجار بعد أن أتمت مهمتها".

وانسحاب تلك القوات كان مطلبا متواصلا لتركيا التى هدد رئيسها رجب طيب أردوغان بتنفيذ عملية عسكرية فى كردستان العراق لطرد مقاتلى "الكردستانى" ما لم تتدخل الحكومة الحكومة العراقية.

وقال أردوغان بداية الأسبوع الحالى مخاطبا الحكومة العراقية "إذا كنتم ستقومون بها العملية العسكرية فقوموا بذلك، وفى حال لم تكن لديكم القدرة على تنفيذها، فبإمكاننا فى ليلة ما دخول سنجار فجأة لتنظيفها من حزب العمال الكردستانى".

 


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