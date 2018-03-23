حبس 5 عناصر إخوانية لتحريضهم على العنف بالشرقية







الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية بالشرقية، حبس 5 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بمركز الزقازيق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد القبض على 5 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، لتحريضهم علي العنف بمركز الزقازيق، والانضمام لجماعة إرهابية.