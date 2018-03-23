حبس 5 عناصر إخوانية لتحريضهم على العنف بالشرقية

اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية
الشرقية- فتحية الديب
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قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية بالشرقية، حبس 5 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بمركز الزقازيق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد القبض على 5 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، لتحريضهم علي العنف بمركز الزقازيق، والانضمام لجماعة إرهابية.
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