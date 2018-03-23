حالة الطقس اليوم الجمعة 23/3/2018 فى مصر والدول العربية







كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية، اليوم الجمعة، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر الطقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارًا معتدل ليلًا، بينما يبدأ الانخفاض غربًا ويتقدم نحو الداخل في نهاية الفترة.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا مع فرصة لسقوط الأمطار غربًا، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق كما تنشط على خليج السويس في نهاية الفترة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

كما يتوقع خبراء الهيئة بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط يكون معتدلًا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية وحالة البحر الأحمر يكون معتدلًا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

الطقس فى الأردن

أجواء أكثر دفئاً وأكثر جفافاً من المُعتاد متوقعة في عموم المناطق، مع ظهور تدريجي للسُحب المتوسطة والعالية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

تتأثر المملكة وسائر المنطقة تدريجياً بمنخفض جوي خماسيني يتمركز سطحياً إلى الشمال من مصر ويتحرك نحو الأراضي التركية

نهارًا:

توالي درجات الحرارة ارتفاعها الكبير واللافت، لتتجاوز مُعدلاتها المُعتادة في مثل هذا الوقت من العام بأكثر من عشرة درجات مئوية.

وتسود أجواء حارة وجافة في عموم المناطق، تتحوّل تدريجياً إلى مُغبرة بشكل متفاوت. هذا وتغطي السماء كميات كبيرة من السُحب المتوسطة والعالية.

وتكون الرياح جنوبية، مُعتدلة إلى نشطة السرعة.

في خليج العقبة:

- الرياح: جنوبية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (20-40 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

ليلًا:

تسود الأحوال الجوية الخماسينية في عموم المناطق، حيث تكون الأجواء أكثر حرارة من المُعتاد ومُغبرة مع تدنٍ لافت في مدى الرؤية الأفقية.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 15 درجة مئوية، ويكون الطقس خماسينياً حاراً نسبياً إلى حار في كافة المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.