جنوب أفريقيا ترصد فيروس "H5N8" فى طيور بحرية







جوهانسبرج (رويترز)

رصدت جنوب أفريقيا تفشيا لإنفلونزا الطيور فى طيور بحرية قائلة إن التفشى لسلالة (إتش5 إن 8) شديدة العدوى التى أصابت قطاع الدواجن فى البلاد العام الماضى.

وتسبب تفشى الفيروس العام الماضى فى إعدام ملايين الطيور ودفع دولا مجاورة مثل زيمبابوى وناميبيا وبوتسوانا لحظر صادرات الدواجن من جنوب أفريقيا.

وفى أحدث تفش للسلالة قالت وزارة شؤون البيئة إن الجائحة طالت أنواعا من الطيور البحرية مثل البطريق الأفريقى وطائر الأطيش عبر ساحل البلاد.

وأوقفت الوزارة كل الأنشطة البحثية التى تستلزم التعامل مع الطيور البحرية وطلبت من المواطنين توخى الحذر لدى الاقتراب من الطيور البحرية فى مسعى لاحتواء التفشى.

وقالت الوزارة "لم يثبت أن هذه السلالة من إنفلونزا الطيور تصيب البشر مثلما أكدت اختبارات على أشخاص خالطوا دجاجا مصابا فى جنوب أفريقيا عام 2017. لكن فيروسات إنفلونزا الطيور يمكن فى حالات نادرة أن تسبب عدوى لدى البشر".

ورصدت السلالة (إتش5إن8) فى عدد من الدول فى أوروبا وأفريقيا وآسيا خلال العامين الأخيرين وساهم فى انتشارها هجرة الطيور البرية. ورغم أنها شديدة العدوى بين الطيور فإنها لا تشكل خطرا يذكر على البشر.