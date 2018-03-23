جامعة سوهاج توافق على إنشاء وحدة الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفى الجامعى







سوهاج محمود مقبول

وافق مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة سوهاج، على إنشاء وحدة الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفى الجامعى، وذلك بناءا على المقترح المقدم من كلية الصيدلة لتطوير المنظومة الصحية والعلاجية بالمحافظة ونواة لتعميم التجربة فى كافة مستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة .

وقال الدكتور محمود المنشاوى عميد كلية الصيدلة، بأن افتتاح الوحدة يعد إضافة قوية للمنظومة الصحية بالجامعة، من شأنها دعم الحالة الصحية للمرضى، من خلال زيادة فاعلية الأدوية المستخدمة، وتقليل الآثار الجانبية والتفاعلات الدوائية، وتقليل النفقات العلاجية، والتى تساهم فى تقليل نسبة الفاقد من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف أن الوحدة سوف يقوم بإدارتها خريجى برنامج الصيدلة الإكلينيكية بالكلية، كما تقوم بتنظيم وتنسيق عمليات التدريب لطلاب الكلية بمختلف الأقسام الطبية بالمستشفى الجامعى، والمساهمة مع الأطباء فى وضع الخطط العلاجية للمرضى وتحديد الجرعات العلاجية المستخدمة. كما سيتم مستقبلا إلحاق مركز للمعلومات الدوائية بالوحدة لخدمة جميع أطراف المنظومة الصحية.