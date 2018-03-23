تيريزا ماى: اتفاق "بريكست" تطلب تقديم تنازلات من بريطانيا والاتحاد الأوروبى







أ ش أ

ذكرته صحيفة "الجارديان"، أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، أبلغت يوم الاثنين الماضى، قادة دول الاتحاد الأوروبى بأنه تم تقديم تنازلات من قبِل كلا الطرفين، فى توصلهما لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست)، وذلك قبل توقيع زعماء دول الاتحاد الـ27 رسميا على اتفاق "بريكست"، اليوم الجمعة.

وأعربت ماى، فى حفل عشاء اُقيم فى عاصمة الاتحاد الأوروبى، بروكسل، عن أملها فى أن الاتفاق حول ترتيبات المرحلة الانتقالية عقب "بريكست" من شأنه أن يضيف زخما لمحادثات الخروج، وأنه أصبح من الممكن فى الوقت الراهن التوصل لاتفاق بشأن قضية الحدود الإيرلندية، حسبما ذكرت الصحيفة البريطانية.

وأوضحت "الجارديان"، أن الاتفاق الذى تم التوصل إليه، يوم الاثنين الماضي، شهد تخلى بريطانيا عن موقفها المعارض لفرض الاتحاد الأوروبى قوانين جديدة على بريطانيا خلال فترة الانتقال، إلى جانب قبولها حق حرية الحركة الكاملة للمواطنين الأوروبيين الوافدين إلى بريطانيا قبل شهر يناير من عام 2021، وهو موعد انتهاء الفترة الانتقالية التى تعقب "بريكست"، من جهته، خفف التكتل الأوروبى من حدة لهجته فيما يتعلق بالسماح لبريطانيا للتفاوض بشأن اتفاقاتها التجارية مع الدول الأخرى خلال أشهر الانتقال الـ21.