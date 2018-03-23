توقيع عقد تطوير منطقة صناعية بالسادات على مساحة 1.1 مليون م2







كتب – إسلام سعيد

وقع المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، عقد إنشاء وتطوير منطقة صناعية جديدة مع شركة " CPC" السعودية بمدينة السادات على مساحة 1.1 مليون م2 وذلك فى إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لطرح 60 مليون م2 أراض صناعية مرفقة لرجال الصناعة حتى عام 2020، وقد وقع العقد من جانب الشركة رياض كيوان العضو المنتدب لمجموعة شركات CPC الدولية بحضور سعود اليافى المدير التنفيذى للشركة.

وقال عبد الرازق فى بيان له اليوم الجمعة، أن اجمالى الاستثمارات التى ستقوم الشركة بضخها لتنمية المنطقة تصل لـ 900 مليون جنيه مصرى، لافتا إلى أن استثمارات المشروعات الصناعية المتوقع جذبها داخل المنطقة الجديدة تبلغ 2 مليار جنيه وتوفر ما يقرب من 8 آلاف فرصة عمل مباشرة.

وأوضح رئيس الهيئة أن هذه المنطقة تعد ثالث منطقة يتم التعاقد على تنميتها بنظام المطور الصناعى بمدينة السادات هذا العام حيث سبق وتم توقيع عقود تخصيص منطقتين صناعيتين بإجمالى مساحة 2.8 مليون متر مربع وذلك مع شركتى بولاريس الزامل و"اس دى أم" للتطوير والإدارة بواقع 1.4 مليون متر مربع لكل منطقة ليصل إجمالى مساحة المناطق الصناعية التى تم توقيع عقود انشاءها بالمدينة 3.9 مليون م2.

وأكد عبد الرازق، أن العقود التى تم توقيعها تعد استكمالا لقصص نجاح شركات المطور الصناعى العالمية والمحلية فى مصر وتاكيدا لنجاح التجربة بما تملكه مثل تلك الكيانات الاقتصادية العملاقة من خبرات ادارية وتسويقية مما يسهم فى جلب استثمارات عالمية للبلاد.

وقال المهندس مجدى غازى نائب رئيس الهيئة لتنمية المناطق الصناعية، أنه بموجب هذا العقد تلتزم الشركة بتنفيذ أعمال البنية الأساسية وتسويق وتخصيص الأرض للمستثمر النهائى خلال عامين، وذلك من خلال إشراف ومتابعة من الهيئة والتى ستتولى اعتماد العقود بين الشركة والمستثمر النهائى.

وأوضح أن المنطقة الجديدة تشمل 20% من اجمالى المساحة ستؤل المشروعات الصغيرة والمتوسطة دعما لهذا القطاع الهام، مشيرا إلى أن الخدمات التى سيقدمها المطور داخل المنطقة الصناعية تشمل مبنى إدارى وعيادة طبية ومركز تدريب ومركز إطفاء وخدمات أمنية ومحطة معالجه للصرف الصناعى فضلا عن عمل نظام حماية مدنية للمنطقة بالكامل.

من جانبه قال رياض كيوان العضو المنتدب لمجموعة شركات CPC الدولية، أن تجربة إنشاء وتطوير مناطق صناعية فى مصر من انجح التجارب التى حققتها المجموعة عالميا، وذلك لما لاقته المجموعة من مرونة وتفهم من قبل القائمين على العمل بوزارة التجارة والصناعة هيئة التنمية الصناعية وتذليل كافة العقبات لانجاح المشروع والبدء فى اسرع وقت.

وأشار إلى أن المنطقة الأولى التى تمتلكها الشركة بالسادس من أكتوبر على مساحة 1.5 مليون م2 تم الانتهاء من تسويقها بالكامل حيث استوعبت 84 مصنع كبير و56 مصنع متوسط وصغير يعمل بها 10 آلاف عامل مؤكدا أن إجمالى استثمارات المجموعة فى مصر بلغ بعد توقيع هذا العقد 350 مليون دولار فى مجال التصنيع ومواد البناء وتطوير المناطق الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.