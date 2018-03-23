تنفيذ 61 قرار إزالة للتعديات على الأراضى الزراعية بالشرقية







الشرقية - إيمان مهنى

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن ضرورة التصدي للتعديات الواقعة على الأراضي الزراعية وإزالة المخالفة في المهد قبل أن تتفاقم وتصبح كتلاً خرسانية يصعب التعامل معها وتتسبب في إنتهاك الرقعة الزراعية.

وأوضح المحافظ فى بيان له ، أن التعدي على الأرض الزراعية يمثل جريمة في حق الوطن والمواطن ويضر بمصالح المواطنين ، مشدداً على ضرورة التصدي لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية باعتبارها تمثل أمن قومي وغذائي للمواطنين.

وفى سياق متصل قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحملة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية بنطاق دائرة المركز بالتنسيق مع قوات الشرطة، فقد تمكنت من إزالة 13 حالة تعدى بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية على مساحة 1445 م2 تابعه للوحدة المحلية " العصلوجى "عبارة عن إزالة مبانى وأسوار بالطوب الأحمر وسملات وردم حفر فى المهد..

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الإدارة الزراعية قسم حماية الأراضي وقوات الأمن بإزالة فورية للتعديات على الأرض الزراعية لعدد 22 حالة تعدى على مساحة 3990 م2 بناحية الوحدة المحلية " أنشاص الرمل".

وقامت رئاسة مركز ومدينة ههيا من تنفيذ ازاله لعدد 12حالة تعدى على مساحة 1345 م2 تعدى على الارض الزراعية تابعة للوحدة المحلية " المهدية – منزل حيان – بندر ههيا ".

وقامت رئاسة مركز ومدينة الابراهيمية بحملة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية المخالفة، وتم إزالة عدد 13 حالة تعدى بناء مخالف على مساحة 3089 م2 تابعة للوحدة المحلية "كفور نجم" .

وقامت رئاسة مركز الحسينية بحملة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية ، أسفرت عن إزالة حاله تعدى بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بمساحة 131م2 تابعه للوحدة المحلية "منشأة بشارة" .

وذلك فى إطار الحفاظ على تأكل الرقعة الزراعية والحفاظ على الموارد الزراعية لما تمثله من أمن قومى وغذائى للمواطنين .