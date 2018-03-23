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تنفيذ 3408 أحكام قضائية فى حملة أمنية بالغربية

الجمعة، 23 مارس 2018 02:43 م
تنفيذ 3408 أحكام قضائية فى حملة أمنية بالغربية حملة أمنية - ارشيفية





الغربية – مصطفى عادل
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شنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، برئاسة اللواء أيمن لقية مدير الإدارة، حملة مكبرة لتنفيذ الأحكام القضائية، بمدن ومراكز المحافظة.

أسفرت جهودها عن تنفيذ 3408 أحكام قضائية، منهم 2302 حكم غرامات، و1029 حكم فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف، و75 حكما فى مخالفات، وحكمين فى جناية، وتحصيل 256 ألف جنيه غرامات، وتم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بنتائج الحملة، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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