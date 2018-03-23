تنفيذ 3408 أحكام قضائية فى حملة أمنية بالغربية

حملة أمنية - ارشيفية
الغربية – مصطفى عادل
إضافة تعليق
شنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، برئاسة اللواء أيمن لقية مدير الإدارة، حملة مكبرة لتنفيذ الأحكام القضائية، بمدن ومراكز المحافظة.
أسفرت جهودها عن تنفيذ 3408 أحكام قضائية، منهم 2302 حكم غرامات، و1029 حكم فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف، و75 حكما فى مخالفات، وحكمين فى جناية، وتحصيل 256 ألف جنيه غرامات، وتم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بنتائج الحملة، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
إضافة تعليق
قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"
قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة