تنفيذ 28 قرار إزالة فى حملة مكبرة بالمنوفية







المنوفية - محمود شاكر

قامت مديرية أمن المنوفية، بحملة مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، وبرئاسة العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، وقيادات المديرية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بدائرة المديرية.

أسفرت الحملة عن تنفيذ 3 قرارات تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية، 10 قرارات تعدي علي منافع الصرف، 2 قرار تعدي علي منافع نهر النيل باجمالي 7 قيراط، بمساحة 1334 متر تقريباً.

تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، كماتم تنفيذ 5 قرارات وحدة محلية، و 4 أحكام قضائية.