تنظيم داعش الإرهابى يتبنى الهجمات الدموية جنوب فرنسا







أ ف ب

تبنى تنظيم داعش الإرهابى الجمعة، الاعتداءات التى وقعت جنوب فرنسا وتسببت بمقتل 3 أشخاص.

وقال التنظيم فى بيان نشرته وكالة "اعماق" على تطبيق "تلجرام" إن منفذ "هجوم تريب هو جندى فى التنظيم". وقد أردت قوات الأمن منفذ العملية.