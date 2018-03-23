تنظيم داعش الإرهابى يتبنى الهجمات الدموية جنوب فرنسا

تنظيم داعش الإرهابى يتبنى الهجمات الدموية جنوب فرنساالجمعة، 23 مارس 2018 04:57 م
تنظيم داعش الإرهابى
أ ف ب
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تبنى تنظيم داعش الإرهابى الجمعة، الاعتداءات التى وقعت جنوب فرنسا وتسببت بمقتل 3 أشخاص.
وقال التنظيم فى بيان نشرته وكالة "اعماق" على تطبيق "تلجرام" إن منفذ "هجوم تريب هو جندى فى التنظيم". وقد أردت قوات الأمن منفذ العملية.
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