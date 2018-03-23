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تموين الإسكندرية يشن حملة مكبرة لضبط الأسعار فى الأسواق

الجمعة، 23 مارس 2018 01:34 م
تموين الإسكندرية يشن حملة مكبرة لضبط الأسعار فى الأسواق حملة تموينية - أرشيفية





الإسكندرية – أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية واللواء شريف عبدالحميد مدير مباحث الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق.

 

فى مجال السلع غير الصالحة بمناسبة قرب أعياد الربيع "شم النسيم "وأعياد الإخوة المسيحيين فقد قام ضباط الإدارة بحملة بدائرة وسط المدينة بالاشتراك مع مديرية الشئون الصحية " إدارة مراقبة الأغذية " للمرور على محلات وتجار بيع الأسماك المملحة والمدخنة، وتم سحب عينات من الأسماك المعروضه، لإرسالها لمعامل التحاليل بوزارة الصحة، للتأكد من صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، وذلك حفاظاً على الصحة العامة.

 

وتم ضبط ا م ا المدير المسئول عن محل فسخانى، بدائرة قسم شرطة أول المنتزه وتم سحب عدد " 1 " عينة فسيخ بمعرفة مفتشى الأغذية.. لإرسالها لمعامل التحاليل بوزارة الصحة وتم التحفظ على " 150 " كجم فسيخ، تحرر المحضر رقم 3663/2018 إدارى قسم شرطة أول المنتزه، وجارى العرض على النيابة.

 

وضبط محمد محمود معاطى، المدير المسئول عن محل فسخانى ،بدائرة قسم أول المنتزه وتم سحب 1عينة فسيخ بمعرفة مفتشى الأغذية، لإرسالها لمعامل التحاليل بوزارة الصحة وتم التحفظ على " 140 " كجم فسيخ، وجارى العرض على النيابة.

 

كما قامت حملة مكبره من ضباط الإدارة بالإشتراك مع الجهات المعنية " مفتشى الأغذية بمديرية الشئون الصحية مفتشى مديرية التموين – مكتب العمل– التأمينات الإجتماعية – التراخيص – الأمن الصناعى - أشغال الطريق" بمنطقة الموقف الجديد، دائرة قسم شرطة كرموز.. أسفرت عن ضبط، " 2 " قضية عدم حمل رخصة بائع متجول، "1 " قضية عدم حمل شهادة صحية، 2 قضية عدم توافر الاشتراطات الصحية، 1قضية بيع أغذية غير صالحة وتم إعدام 21 كجم أغذية متنوعة، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار، وتم ضبط 5 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وفى مجال عدم حمل شهادة صحية،وتم ضبط 5 قضايا عدم حمل شهادة صحية.


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