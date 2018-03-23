تقارير: أكثر من 120 ألفا خرجوا من الغوطة لمناطق الجيش السورى خلال 8 أيام







كتب - أحمد جمعة

أكدت تقارير إعلامية سورية خروج أكثر من 120 ألف شخص من حرستا فى الغوطة الشرقية إلى مناطق سيطرة الجيش الجيش خلال 8 أيام.

وبدأ دخول الدفعة الثانية من الحافلات إلى داخل مدينة حرستا، تمهيداً لإخراج المقاتلين والمدنيين الرافضين للاتفاق بين حركة أحرار الشام الإسلامية والحكومة السورية ونقلهم إلى الشمال السورى.

فيما قتل 3 أشخاص جراء قصف مكثف استهدف مدينة دوما الخاضعة لسيطرة جيش الإسلام بالقسم الشمالى من الغوطة الشرقية، ليرتفع عدد القتلى الذين سقطوا منذ 18 فبراير الماضى إلى 1633 بينهم 327 طفلاً دون سن الثامنة عشر، و200 مواطنة.

بدورها قالت وكالة الأنباء السورية أن المئات من المدنيين المحتجزين لدى التنظيمات الإرهابية فى القطاع الشمالى من الغوطة الشرقية بدأوا فى الخروج عبر الممر المؤدى إلى مخيم الوافدين بريف دمشق.

وأشارت الوكالة إلى خروج أكثر من 2200 مدنى من المحتجزين لدى الإرهابيين في الغوطة عبر ممر مخيم الوافدين منذ صباح اليوم.

ولفتت إلى أن المجموعات الإرهابية استهدفت بالرصاص عائلة مؤلفة من 3 أشخاص أثناء محاولتها الخروج من مدينة حرستا إلى ممر الموارد المائية ووصول الأم وطفلها وإصابة الزوج.