تعيين خدمات مرورية بمحيط أعمال ورصف محور النصر

محور النصر- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة الخدمات فى محيط أعمال كشط ورصف بمحور النصر فى مدينة نصر لملاحظة حركة السيارات لمنع الحوادث والأعطال.
وأكد مصدر أمنى، أن مديرية الطرق والنقل، حصلت على تصريح أعمال بداية من شارع النصر وشارع امتداد رمسيس وحتى بوابة جامعة الأزهر فى اتجاه ميدان الشهيد هشام بركات بمدينة نصر، ما يستلزم إغلاق جزئى بالطريق فى حارة مرورية وترك باقى الحارات لحركة السيارات.
وأضاف المصدر، "الأعمال ستكون ليلا فقط من الساعة 12.30 ليلا وحتى الساعة 6 صباحا حتى يوم 25 مارس الجارى ووضعت الشركة المنفذة للأعمال المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة ومواجهة أية كثافات مرورية أثناء فترة الأعمال.
إضافة تعليق
4 نجوم يرفعون شعار "الحلو مايكملش" فى الكرة المصرية .. نيران السياسة تنال من شعبية أبو تريكة .. التلاعب بالقطبين "أزمة" عبد الله السعيد.. قرار الهروب "غلطة" الحضرى .. التصرفات المجنونة "مشكلة" إبراهيم سعيد
كيف تحصل مصر على حق ضحايا العنف فى الخارج؟.. خبراء الأمن يطالبون باستحداث وحدة قانونية بجميع الدول لتقديم الدعم القانونى.. ومطالب بتسليط الضوء إعلاميا على الجرائم.. و7 ضحايا راحوا بعد الاعتداء عليهم آخرهم مريم
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة