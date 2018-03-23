تعيين خدمات مرورية بمحيط أعمال ورصف محور النصر







كتب عبد الرحمن سيد

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة الخدمات فى محيط أعمال كشط ورصف بمحور النصر فى مدينة نصر لملاحظة حركة السيارات لمنع الحوادث والأعطال.

وأكد مصدر أمنى، أن مديرية الطرق والنقل، حصلت على تصريح أعمال بداية من شارع النصر وشارع امتداد رمسيس وحتى بوابة جامعة الأزهر فى اتجاه ميدان الشهيد هشام بركات بمدينة نصر، ما يستلزم إغلاق جزئى بالطريق فى حارة مرورية وترك باقى الحارات لحركة السيارات.

وأضاف المصدر، "الأعمال ستكون ليلا فقط من الساعة 12.30 ليلا وحتى الساعة 6 صباحا حتى يوم 25 مارس الجارى ووضعت الشركة المنفذة للأعمال المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة ومواجهة أية كثافات مرورية أثناء فترة الأعمال.