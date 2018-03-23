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تعزيز الخدمات المرورية والأوناش فى محيط إغلاق مطلع "الدائرى" باتجاه الرماية

الجمعة، 23 مارس 2018 04:00 ص
تعزيز الخدمات المرورية والأوناش فى محيط إغلاق مطلع "الدائرى" باتجاه الرماية الطريق الدائرى - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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عززت الإدارة العامة للمرور من انتشار الخدمات المرورية والأوناش بمحيط إغلاق مطلع الطريق الدائرى للقادم من طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى باتجاه الرماية لمنع الزحام المرورى ورفع أى أعطال أو حوادث مرورية تقع بمنطقة أعمال تطوير للمطلع بالتزامن مع اقتراب افتتاح المتحف الكبير وتقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتلك الأعمال، مما يستلزم إغلاقه وإجراء تحويلات مرورية وسط انتشار الخدمات المرورية على مدار أسبوع كامل خلال فترة اﻷعمال.

وشملت التحويلات المرورية بسبب غلق مطلع الدائرى "القوس الغربى" للقادم من طريق إسكندرية الصحراوى "أسفل الطريق الدائرى"، وعلى المواطنين الراغبين فى استكمال الرحلة المرورية فى الصعود للدائرى اتجاه المريوطية ومحور 26 يوليو والطريق الدائرى السير لمسافة 600 متر اتجاه ميدان الرماية ثم الدوران من فتحة الدوران أمام البنك اﻷهلى والعودة مرة أخرى اتجاه طريق الإسكندرية والصعود من مطلع الطريق الدائرى للقادم من ميدان الرماية اتجاه المناطق السابق ذكرها.

وتجرى تلك اﻷعمال بالتنسيق مع إدارة المرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمدة أسبوع بسبب اقتراب افتتاح المتحف الكبير مع إجراء تعديلات مرورية بتقاطع الدائرى مع طريق إسكندرية الصحراوى، حيث يتم استحداث حارتين مروريتين بالطريق الصحراوى من أسفل الطريق الدائرى، وحتى ميدان الرماية ليصبح عرض الطريق 4 حارات بسبب اقتراب افتتاح المتحف الكبير الذى يتم إنشائه بالطريق الصحراوى.


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