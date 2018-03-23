video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 23 مارس 2018 08:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على 12 شرطا لتنفيذ رحلات الحج البرى لحجاج السياحة

الجمعة، 23 مارس 2018 07:00 ص
تعرف على 12 شرطا لتنفيذ رحلات الحج البرى لحجاج السياحة حجاج - أرشيفية





كتبت ميرفت رشاد
إضافة تعليق

أعلنت وزارة السياحة، الشروط الخاصة بتنظيم رحلات الحج البرى، بالضوابط المنظمة لرحلات الحج السياحى هذا العام 1439هـ والمعتمدة من الدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة.. تعرف عليها

 الضوابط الخاصة بالسيارات :

ألا يقل الموديل عن 2009 وأن يكون مزوداً بجهاز GPS وجهاز محدد السرعة.

أن تكون السيارة مرخصة سياحياً وأن تكون رخصة السائق و السيارة سارية حتى تاريخ عودة الرحلة .

صلاحية السيارة سياحياً وفنياً وكذا كافة مستلزمات الوقاية والسلامة من " عدد 2 طفاية حريق – شنطة عدة كاملة  وطقم سيور وفلاتر  شنطة إسعاف ".

منع استخدام السيارات ذو الطابقين حمولة 72 راكب .

يحظر الحصول على استمارة 126 من مصلحة الجمارك إلا بعد موافقة الوزارة.

يلتزم المشرف وسائق الأتوبيس بالاحتفاظ بالجزء الأسفل من الاستمارة 126 لتقديمه للجان التفتيش في

الذهاب والعودة .

يلزم ترك مقاعد خالية فى حدود نسبة 10 % من طاقة الأتوبيس وذلك لاستخدامها فى الحالات الطارئة .

 

الضوابط الخاصة بالسائق :

أن يكون مسجلاً بالوزارة ، ويجوز أن يكون مسجلاً على شركة أخرى غير الشركة المالكة للأتوبيس .

اجتياز الكشف الطبى بما لا يتجاوز سنة وأن يكون حاصلاً على الدورة التدريبية العملية والنظرية الخاصة

بالسائقين بالمركز المصرى للقيادة الآمنة .

يلتزم السائق بعدم ارتكاب أى أعمال من شأنها تأخير وصول الرحلة فى الميعاد المحدد لها دون سبب .

تواجد سائق احتياطى لكل سيارة مستوفياً لكافة الشروط الموضحة فى البنود السابقة .

يلتزم السائق بعدم تحصيل أى إتاوات أو إكراميات تحت أى مسمى من الحجاج ، كما يلتزم بعدم ارتكاب

أى أعمال من شأنها الإهمال أثناء الرحلة وفى حالة مخالفة تلك الواجبات والمهام سوف يطبق علية الجزاء

القانونى فى هذا الشأن .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"السياحة" تفتح باب التسجيل للحج السياحى.. وإجراء قرعة علنية أول مايو المقبل.. والأسعار تبدأ من 55 ألف جنيه إلى 120 ألفا.. وسداد مبلغ 20 ألف جنيه جدية حجز لمستوى "5 نجوم" و15 ألفا للمستوى "4 نجوم"

وزيرة السياحة: لا تهاون مع أى شركة يثبت عدم التزامها فى تنفيذ برامج الحج

%5 زيادة بأسعار خدمات الطوافة لحجاج السياحة بالمشاعر المقدسة

اخبار السياحة

اخبار مصر

اخبار الاقتصاد

رحلات الحج

موسم الحج




لا تفوتك
وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"

قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"

قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة

قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة