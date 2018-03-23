تعرف على 12 شرطا لتنفيذ رحلات الحج البرى لحجاج السياحة







كتبت ميرفت رشاد

أعلنت وزارة السياحة، الشروط الخاصة بتنظيم رحلات الحج البرى، بالضوابط المنظمة لرحلات الحج السياحى هذا العام 1439هـ والمعتمدة من الدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة.. تعرف عليها

الضوابط الخاصة بالسيارات :

ألا يقل الموديل عن 2009 وأن يكون مزوداً بجهاز GPS وجهاز محدد السرعة.

أن تكون السيارة مرخصة سياحياً وأن تكون رخصة السائق و السيارة سارية حتى تاريخ عودة الرحلة .

صلاحية السيارة سياحياً وفنياً وكذا كافة مستلزمات الوقاية والسلامة من " عدد 2 طفاية حريق – شنطة عدة كاملة وطقم سيور وفلاتر شنطة إسعاف ".

منع استخدام السيارات ذو الطابقين حمولة 72 راكب .

يحظر الحصول على استمارة 126 من مصلحة الجمارك إلا بعد موافقة الوزارة.

يلتزم المشرف وسائق الأتوبيس بالاحتفاظ بالجزء الأسفل من الاستمارة 126 لتقديمه للجان التفتيش في

الذهاب والعودة .

يلزم ترك مقاعد خالية فى حدود نسبة 10 % من طاقة الأتوبيس وذلك لاستخدامها فى الحالات الطارئة .

الضوابط الخاصة بالسائق :

أن يكون مسجلاً بالوزارة ، ويجوز أن يكون مسجلاً على شركة أخرى غير الشركة المالكة للأتوبيس .

اجتياز الكشف الطبى بما لا يتجاوز سنة وأن يكون حاصلاً على الدورة التدريبية العملية والنظرية الخاصة

بالسائقين بالمركز المصرى للقيادة الآمنة .

يلتزم السائق بعدم ارتكاب أى أعمال من شأنها تأخير وصول الرحلة فى الميعاد المحدد لها دون سبب .

تواجد سائق احتياطى لكل سيارة مستوفياً لكافة الشروط الموضحة فى البنود السابقة .

يلتزم السائق بعدم تحصيل أى إتاوات أو إكراميات تحت أى مسمى من الحجاج ، كما يلتزم بعدم ارتكاب

أى أعمال من شأنها الإهمال أثناء الرحلة وفى حالة مخالفة تلك الواجبات والمهام سوف يطبق علية الجزاء

القانونى فى هذا الشأن .