تعرف على موقف المعتذرين عن أداء الحج بعد سداد الرسوم







كتب محمود عبد الراضى

قال اللواء عمرو لطفى مساعد وزير الداخلية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج، إنه فى حالة الاعتذار بعد سداد رسوم حج قرعة الداخلية، يتم رد التكاليف للفائز بعد خصم المصاريف الإدارية والخدمات المؤداة فقط.

وأوضح الرئيس التنفيذى لبعثة الحج، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بالنسـبة لرد قيمة تذكرة الطيران يقدم الفائز طلبًا للإدارة العامة للشئون الإدارية للحصول على خطاب موجه لشركة مصر للطيران، يفيد عدم سفر الحاج لاتخاذ اللازم بشأنه دون أدنى مســئولية على وزارة الداخلية.

وحرصت وزارة الداخلية هذا العام على حجز فنادق قريبة من الحرم المكى والمدنى لضيوف الرحمن، حتى لا يتكبدوا أية معاناة أثناء أداء المناسك.