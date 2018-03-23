تعرف على دور وسائل الإعلام خلال فترة الصمت الانتخابى







كتب محمد السيد

تبدأ غدا، السبت، فترة الصمت الانتخابى للانتخابات الرئاسية المصرية 2018، وذلك طبقا للجدول الزمنى، الذى حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.. لذلك تعرف على دور وسائل الإعلام خلال تلك الفترة؟.





_ يجب أن تحيد وسائل الإعلام عن الترويج للمرشحين.



_ الامتناع عن نشر أى مضمون يحمل طابعا دعائيا لأى مرشح.



_ يجب عليها توعية الناخبين من خلال حشدهم للمشاركة فى الانتخابات عموماً وليس لمصلحة مرشح معين وأهمية المشاركة.



_ توضيح شكل بطاقة الانتخاب وكيفية التصويت وغيرها من المعلومات التثقيفية.





ومن جانبه، قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الصمت الانتخابى يقتصر على الدعاية للمرشحين وبرامجهم فقط، متابعا: "ولا يعتبر صمتا ومسموح به حث المرشحين بكل الوسائل الإعلامية على المشاركة فى الانتخابات وتوعيتهم وتعريفهم بكل ما يتعلق بالانتخابات والصوت الباطل وطريقة التصويت وأماكن اللجان".





وأضاف كرم جبر أن تحفيز وسائل الإعلام، المواطنين على النزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم وغير ذلك من وسائل التشجيع والتحفيز أمر مسموح به، مؤكدا أن الصمت الانتخابى يقتصر فقط على الدعاية للمرشحين وبرامجهم.