تعرف على المشروعات الاستثمارية المقرر وضع حجر الأساس لها بميناء دمياط

تعرف على المشروعات الاستثمارية المقرر وضع حجر الأساس لها بميناء دمياطالجمعة، 23 مارس 2018 05:30 ص
ميناء دمياط - أرشيفية
دمياط - عبده عبد البارى
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تستعد هيئة ميناء دمياط لاستقبال المهندس هشام عرفات وزير النقل، والمهندس طارق الملا وزير البترول، يوم الأحد المقبل، وذلك لوضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى بالميناء.
وأعلنت هيئة الميناء، أن المشروعات التى سيجرى وضع حجر الأساس لها مشروع إقامة مصنع لمشتقات الميثانول تابع لشركة "السويس لمشتقات الميثانول"، ورصيف بحرى لتصدير منتجات شركة موبكو من اليوريا والأمونيا، وأيضًا إنشاء محطة متعددة الأغراض لبضائع الصب الجاف والسائل والبضائع العامة.
كما سيرفع وزير النقل العلم على القاطرتين الجديدتين "إبراهيم ومختار" واللتين انضمتا حديثًا لوحدات أسطول الخدمات البحرية بالميناء، بالإضافة إلى افتتاح أحدث مركز للعمليات وإدارة الأزمات بالموانئ المصرية.
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