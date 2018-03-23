تعرف على آراء الأئمة الأربعة فى أفضل الأوقات لزيارة القبور

تعرف على آراء الأئمة الأربعة فى أفضل الأوقات لزيارة القبورالجمعة، 23 مارس 2018 02:00 ص
المقابر - أرشيفية
كتب لؤى على
إضافة تعليق
لكل منا إنسان عزيز قد فارق الحياة، وتظل ذكراه فى اذهاننا، لذلك يواظب البعض على زيارته فى قبره والدعاء له كنوع من البر له فى مرقده، فزيارة القبور مستحبة للعظة والاعتبار والتذكير بالموت وانتفاع الموتى بالدعاء لهم، لكن هناك أوقات يفضل فيها الزيارة وقد اختلف الفقهاء الأربعة فى تحديد موعدها، وهى:
1- الأحناف: يرون ذلك يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده.
2- المالكية: يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده والراجح من عصر يوم الخميس إلى طلوع شمس يوم السبت.
3- الشافعية: من عصر يوم الخميس إلى طلوع شمس يوم السبت.
4- الحنابلة: يوم الجمعة بعد الفجر وقبل طلوع الشمس وقيل لا تتأكد الزيارة فى يوم دون يوم.
إضافة تعليق
تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن
البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة