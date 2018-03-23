تعرف على آراء الأئمة الأربعة فى أفضل الأوقات لزيارة القبور

كتب لؤى على

لكل منا إنسان عزيز قد فارق الحياة، وتظل ذكراه فى اذهاننا، لذلك يواظب البعض على زيارته فى قبره والدعاء له كنوع من البر له فى مرقده، فزيارة القبور مستحبة للعظة والاعتبار والتذكير بالموت وانتفاع الموتى بالدعاء لهم، لكن هناك أوقات يفضل فيها الزيارة وقد اختلف الفقهاء الأربعة فى تحديد موعدها، وهى:

1- الأحناف: يرون ذلك يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده.

2- المالكية: يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده والراجح من عصر يوم الخميس إلى طلوع شمس يوم السبت.

3- الشافعية: من عصر يوم الخميس إلى طلوع شمس يوم السبت.

4- الحنابلة: يوم الجمعة بعد الفجر وقبل طلوع الشمس وقيل لا تتأكد الزيارة فى يوم دون يوم.