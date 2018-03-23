تطوير الكورنيش الشرقى استعدادا لاستقبال المواطنين فى شم النسيم بسوهاج







سوهاج – عمرو خلف

شدد الدكتور أيمن عبد المنعم،محافظ سوهاج علي جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل استعدادا لاحتفالات المحافظة بعيدها القومى وأعياد شم النسيم،والاستفادة من الأماكن الغير مستغلة وتحويلها الى متنفس طبيعي للمواطنين،والعمل علي استمرار وتطوير منظومة النظافة لتشمل جميع القرى والمدن والمراكز،وذلك في إطار خطة المحافظة للإرتقاء بمستوي النظافة والتجميل ، والحفاظ علي الواجهة الحضارية لمحافظة سوهاج ، وتقديم أفضل مستوي من الخدمات للمواطنين .

ومن جانبه قال صلاح المازني رئيس الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج فى بيان للمحافظة،أنه جاري العمل علي تطوير ورفع كفاءة الكورنيش الشرقي استعدادا لاستقبال المواطنين في احتفالات المحافظة بعيدها القومي وأعياد شم النسيم ، وكذلك جاري العمل علي تطوير المنطقة المحيطة بمتحف سوهاج القومي تمهيدا لافتتاحه بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة .

وأوضح حسين حبارير رئيس حي غرب سوهاج انه تم الانتهاء من أعمال الجدارية بميدان العروبة بالحي ، وجاري العمل علي الانتهاء من تطوير ميدان العارف ، كما تم بالتنسيق مع مديرية الطرق وترميم طريق نفق العروبة تسهيلا وتيسيرا للحركة المرور.



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