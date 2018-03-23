تصديرى الحاصلات الزراعية: 200 مليون دولار صادرات يناير 2018 وفتح أسواق بـ7 دول







كتب – إسلام سعيد

تراجعت صادرات منتجات الحاصلات الزراعية المصرية خلال يناير 2018 لتسجل 200 مليون دولار، مقابل 217 مليون دولار خلال يناير 2017 بنسبة انخفاض بلغت 8 %، وفق التقرير الشهرى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.

وكشف التقرير، أن الكميات التى تم تصديرها خلال شهر يناير 2018 بلغت 463 ألف، و844 طنا، مشيرا إلى أنه تم فتح أسواق جديدة فى سبع دول للموالح والثوم والبصل ومن بين الدول الجديدة التى تستقبل الحاصلات المصرية الصين وكندا وتايوان ونيجيريا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وموريشيوس.

وكان المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أعلن ارتفاع صادرات القطاع 3 % لتسجل 2.2 مليار دولار خلال عام 2017 مقابل 2.1 مليار خلال نفس الفترة من 2016.

وفى وقت سابق أعلن عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن السلطات الروسية أبلغتنا بحظر استيراد البطاطس من "حوضين" فى مصر أحدهما فى البحيرة، مشيرًا إلى أنه ليس حظرًا كليا على صادرات البطاطس، ولكنه لشركتين فقط ونجرى تحقيق شامل وسوف نتخذ الإجراءات ضد المخالفين وقد تصل العقوبة إلى حد الشطب.

وحول أسباب الحظر كشف الدمرداش لـ"اليوم السابع"، أن الحظر جاء بسبب إصابة الشحنات الخارجة من "الحوضين" بمرض العفن البنى، لافتًا إلى أن الأحواض التى تصدر للخارج "مكودة" ويمكن الوصول إليها عن طريق كود محدد، وكودنا كل الأحواض التى تصدر البطاطس منذ 12 عاما، وخلال الفترة المقبلة كل منتج للحاصلات الزراعية سيتم تصديره سيكون له كود معين.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توافر معلومات عن كل مزرعة ستقوم بالتصدير وكل محصول يدخل المنظومة سيتم تقييم المزرعة قبل أن تدخل لقطاع التصدير، فالتكويد سيكون هو العامل الأساسى خلال الفترة المقبل.