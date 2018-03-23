video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 23 مارس 2018 12:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تركيا تواصل محادثات لشراء أنظمة دفاع صاروخى من أمريكا ويوروسام

الجمعة، 23 مارس 2018 11:39 ص
تركيا تواصل محادثات لشراء أنظمة دفاع صاروخى من أمريكا ويوروسام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان





أنقرة (رويترز)
إضافة تعليق

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية اليوم الجمعة، إن أنقرة تواصل إجراء محادثات مع مجموعة يوروسام الفرنسية الإيطالية ومع الولايات المتحدة لشراء أنظمة دفاع صاروخى.

ومنحت تركيا يوروسام فى يناير عقدا مدته 18 شهرا لتطوير وصنع نظام دفاعى صاروخى بعيد المدى، فى خطوة نحو تعزيز التعاون الدفاعى مع فرنسا وإيطاليا.

وفى ديسمبر من العام الماضى وقعت تركيا وروسيا اتفاقا تمد موسكو بموجبه أنقرة ببطاريات صواريخ أرض جو من طراز إس - 400، فى صفقة ستعزز العلاقات العسكرية بين روسيا وتركيا العضو فى حلف شمال الأطلسى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تركيا ترفض انتقادات الاتحاد الأوروبى "غير المقبولة" بشأن الخلافات فى المتوسط

محافظ تركى يتقاعد بعد إعلانه دخول قوات تركيا الموصل والقدس

تركيا

دفاع صاروخى

يوروسام

اخبار تركيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"

قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"

قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة

قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة