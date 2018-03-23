تركيا تواصل محادثات لشراء أنظمة دفاع صاروخى من أمريكا ويوروسام

تركيا تواصل محادثات لشراء أنظمة دفاع صاروخى من أمريكا ويوروسامالجمعة، 23 مارس 2018 11:39 ص
الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
أنقرة (رويترز)
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية اليوم الجمعة، إن أنقرة تواصل إجراء محادثات مع مجموعة يوروسام الفرنسية الإيطالية ومع الولايات المتحدة لشراء أنظمة دفاع صاروخى.
ومنحت تركيا يوروسام فى يناير عقدا مدته 18 شهرا لتطوير وصنع نظام دفاعى صاروخى بعيد المدى، فى خطوة نحو تعزيز التعاون الدفاعى مع فرنسا وإيطاليا.
وفى ديسمبر من العام الماضى وقعت تركيا وروسيا اتفاقا تمد موسكو بموجبه أنقرة ببطاريات صواريخ أرض جو من طراز إس - 400، فى صفقة ستعزز العلاقات العسكرية بين روسيا وتركيا العضو فى حلف شمال الأطلسى.
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