تركيا ترفض انتقادات الاتحاد الأوروبى "غير المقبولة" بشأن الخلافات فى المتوسط







أنقرة (أ ف ب)

رفضت تركيا الجمعة، الانتقادات "غير المقبولة" من جانب الاتحاد الأوروبى الذى دان الخميس، "التحركات غير المشروعة المستمرة" فى البحر المتوسط والمرتبطة بخلافات مع اليونان وقبرص.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية حامى أكسوى للصحافيين إن بيان الاتحاد الأوروبى "يتضمن تصريحات غير مقبولة ضد بلدنا، تخدم مصالح اليونان وقبرص".