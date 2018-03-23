تركيا ترفض انتقادات الاتحاد الأوروبى "غير المقبولة" بشأن الخلافات فى المتوسط

تركيا ترفض انتقادات الاتحاد الأوروبى "غير المقبولة" بشأن الخلافات فى المتوسطالجمعة، 23 مارس 2018 11:11 ص
الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
أنقرة (أ ف ب)
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رفضت تركيا الجمعة، الانتقادات "غير المقبولة" من جانب الاتحاد الأوروبى الذى دان الخميس، "التحركات غير المشروعة المستمرة" فى البحر المتوسط والمرتبطة بخلافات مع اليونان وقبرص.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية حامى أكسوى للصحافيين إن بيان الاتحاد الأوروبى "يتضمن تصريحات غير مقبولة ضد بلدنا، تخدم مصالح اليونان وقبرص".
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