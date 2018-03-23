ترامب يواصل التصعيد ويصر على حرب تجارية بقرارته الجديدة.. والصين تتوعد







تحليل تكتبه رانيا فزاع

فى تطور جديد للموقف بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، فرض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رسوم جمركية جديدة على واردات بضائع صينية تتخطى قيمتها الـ60 بليون دولار من بما يعادل 42.5 بليون يورو كوسيلة للحد من الاستثمار الصينى داخل أمريكا ، وطريقة أيضًا للثأر من الصين بحسب وصف "بى بى سى".

الخطوة السابقة تأتى فى وقت قام فيه ترامب سابقا بفرض رسوم جمركية على ورادات الحديد الصينى لأمريكا ، ما أنذر باشتعال حرب تجارية بين البلدين ومع استمرار الرئيس الأمريكى فى نهجه فهذا يشير إلى احتمالية حدوثها بقوة فى الفترة القادمة .

تنظر أمريكا للقرارات السابقة باعتبارها وسيلة للحد من التقدم الاقتصادى الصينى غير العادل والمنافسة ، فى حين ترى الصين أن عليها أن تقاتل للنهاية فى أى حرب تجارية مع أمريكا مدافعة عن حقوقها الشرعية .

كان للقرار السابق أثر سلبى على السندات الأمريكية التى أغلقت ،بصورة منخفضة الخميس كرد فعل من المستثمرين على القرار ،وأنهى السهم الأمريكى الأبرز دو آند جونز اليوم بانخفاض بنسبة 2.9 % أو 724.42نقطة مسجلا الانخفاض الخامس والأكبر وفقا لبى بى سى ، اما سهم ا اند بى 500 انخفض بنسبة 2.5 % أو 68.24 نقطة ،خاصة بعد مذكرة رئاسية قدمها ترامب تتضمن فرض عقوبات اقتصادية على الصين.

تعتبر الرسوم الجمركية نتيجة لسلسلة من التحقيقات أجرتها أمريكا على السياسية الصينية كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلنها منذ أغسطس الماضى ، وقال البيت الأبيض أنه يوجد سلسلة غير عادلة للممارسات الصينية تشمل تحديد للملكية الأجنبية ،اضافة الى دليل بأن الصين فرضت شروط غير عادلة على الشركات الأمريكية.

وتسعى أمريكا أيضًا أن تجد طرق للحد من الاستثمار الصينى فى أمريكا وسوف تسعى لإحضار شكاوى عن رخص غير عادلة لمنظمة التجارة العالمية.

على الجانب الآخر، قالت وزارة التجارة الصينية انها جاهزة للثأر من الرسوم الجمركية الجديدة، مؤكدة فى تصريح نقلته بى بى سى أن الصين لن تصمت أو تترك حقوقها الشرعية ومصالحها عرضة للضرر وسوف تقوم بأخذ كل الخطوات الضرورية بحزم دفاعا عن حقوقها الشرعية ،ومن المتوقع أن تؤدى الرسوم الجمركية المفروضة إلى زيادة فى التكلفة على المستهلكين.

كل الأدلة السابقة تؤكد احتمالية وقوع حرب تجارية كان قد قال عنها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قبل ذلك فى تغريدة على موقع تويتر إنها جيدة وسهلة الفوز ، ولكن وزير الخزانة الأمريكى عاد ليقول أن ترامب لا يسعى لبدء حرب تجارية .

فى نفس الوقت أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الجمعة ، عن أنها تخطط لفرض تعريفة جمركية على ما قيمته 3 مليارات دولار أمريكى من وارداتها من البضائع الأمريكية.

كما ستقوم بكين بتطبيق تعريفة جمركية بنسبة 25% على مجموعة أخرى من المنتجات الأمريكية ، منها منتجات لحوم الخنزير التى تعد الشريحة الأكثر إدرارا للربح بين صادرات الولايات المتحدة إلى الصين.