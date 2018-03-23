ترامب يهدد بعدم التوقيع على مشروع قانون الموازنة الذى أقره الكونجرس

ترامب يهدد بعدم التوقيع على مشروع قانون الموازنة الذى أقره الكونجرسالجمعة، 23 مارس 2018 03:07 م
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
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هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الجمعة، بعدم المصادقة على قانون تمويل الدولة الفيدرالية الذى أقره الكونجرس ليلا بحجة أنه لا يشمل تسوية حول الهجرة.
وكتب ترامب فى تغريدة "أدرس استخدام فيتو على قانون النفقات لأن أكثر من 800 ألف شخص من المستفيدين من برنامج داكا تخلى عنهم الديموقراطيون تماما (لم يذكروا حتى فى القانون) وأن جدار الحدود الذى نحتاج إليه بشدة لضمان دفاعنا الوطنى لم يحظ بتمويل كامل".
ويأتى ذلك فى تناقض مع البيت الأبيض الذى أعلن قبل يوم أن الرئيس سيوقع مشروع القانون، وداكا برنامج انشأه الرئيس السابق باراك أوباما ويتيح إقامة مؤقتة للشباب الذين دخلوا البلاد بشكل غير شرعى عندما كانوا أطفالا، إلا أن ترامب أبطل العمل به.
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