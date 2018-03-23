ترامب يقيل مستشار الأمن القومى فى البيت الأبيض







أ ف ب

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الخميس، استبدال مستشاره للأمن القومى اتش ار ماكماستر بالسفير الأمريكى السابق لدى الأمم المتحدة جون بولتون.

وبعد سلسلة من الاقالات والاستقالات فى فريقه خلال الأشهر الماضية، قال ترامب "أنا سعيد أن أعلن أنه ابتداء من التاسع من إبريل 2018 سيكون جون بولتون مستشارى الجديد للأمن القومى".