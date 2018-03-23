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ترامب يعلّق الرسوم على المعادن المستوردة من بلدان حليفة

الجمعة، 23 مارس 2018 05:34 ص
ترامب يعلّق الرسوم على المعادن المستوردة من بلدان حليفة ترامب





أ ف ب
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 سمح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الخميس، بتعليق الرسوم على الواردات من الصلب والألمنيوم التى يتم استيرادها من بلدان تُعتبر شريكة تجارية رئيسية لبلاده، بما فى ذلك الاتحاد الأوروبي، وفق ما قال البيت الأبيض.

 

وأوضح البيت الأبيض فى بيان أن "الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم" من عدد من الدول "معلقة حتى الأول من مايو 2018". وتضم اللائحة التى يشملها القرار، الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى فضلا عن الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والمكسيك وكوريا الجنوبية.

 

 

 


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