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الجمعة، 23 مارس 2018 11:57 ص
خالد صلاح
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تراجع فى بورصات آسيا وسط مخاوف من حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة

الجمعة، 23 مارس 2018 09:49 ص
تراجع فى بورصات آسيا وسط مخاوف من حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة بورصة طوكيو - ارشيفية





أ ف ب
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تشهد أسواق المال فى آسيا التى تهزها المخاوف من حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة، تراجعا الجمعة لكن بدون ان تستسلم لحالة هلع.

وكان الرئيس الاميركى دونالد ترامب بدأ الخميس هجومه على بكين بحديثه عن اجراءات عقابية ضد واردات صينية، يمكن ان تبلغ قيمتها "60 مليار دولار".

 

 وسجلت وول ستريت بورصة نيويورك تراجعا حادا بينما كانت بورصة طوكيو أول سوق مالية تصدر رد فعل الجمعة فى آسيا بخسارتها 3 بالمئة وحتى 4 بالمئة خلال الجلسة، بينما ارتفع سعر الين. وبذلك انخفض سعر لدولار إلى أقل من 105 ين للمرة الأولى منذ انتخاب الرئيس دونالد ترامب فى 16نوفمبر 2016.

 

وتلت طوكيو البورصتان الصينيتان هونغ كونغ التى خسرت 3 بالمئة وشنغهاى 3,27 بالمئة، وفى أسواق المال الاخرى فى المنطقة، انخفضت بورصة سيول اكثر من 2 بالمئة وكذلك بورصة سيدني.

 

وقال ستيفن اينس المحلل فى دار الوساطة "واندا" إن "المستثمرين يلتفتون الى أسواق السندات التى تعد اكثر أمانا بينما تبدو الولايات المتحدة على عتبة حرب تجارية مفتوحة مع الولايات المتحدة".

 

وأضاف فى مذكرة نشرت صباح الجمعة فى آسيا "مع الصين التى لا تستسلم وتعد رسوما انتقامية، تبدو الأسواق هشة بدرجة كبيرة اليوم".

 

وفى الواقع، لم تتأخر بكين عن الرد مهددة بفرض رسوم جمركية على اكثر من مئة منتج اميركي. وقالت وزارة التجارة الصينية ان "الصين لا تخشى فى اى حال حربا تجارية".

 

وصرح لى ديتشاو المحلل فى دار الوساطة "يينغدا سيكيوريتيز" بأن "هذا لا يبشر بالخير إطلاقا وسيلحق ضررا باقتصاديى البلدين".

 


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