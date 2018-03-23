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تحقيقات سرقة مكتب بريد العياط: الكاميرات فضحت متهم فاعترف على شركائه

الجمعة، 23 مارس 2018 04:40 م
تحقيقات سرقة مكتب بريد العياط: الكاميرات فضحت متهم فاعترف على شركائه حبس - أرشيفية





كتب أحمد الجعفرى
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كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل تورط 3 عمال فى سرقة بعض الأوراق والمستندات من داخل مخزن تابع لمكتب بريد العياط، حيث تبين أن المتهمين الثلاثة يعملون فى جمع القمامة وبيع الخردوات، وأنهم تسللوا يوم الواقعة إلى المخزن، وتمكنوا من كسر القفل الخاص به، واستولى على عدد ضخم من الأوراق والمستندات القديمة الخاصة بالمكتب.

 

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين استولى على الأوراق من أجل بيعها للمطاعم والمحال التجارية، وأن أحد كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط المكان التقطت وجه أحد المتهمى، وبالتحرى تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بالاشتراك مع اثنين آخرين هاربين باقتحام المخزن وسرقة الأوراق.

 

وأضافت التحقيقات، أنه طبقاً للمعلومات التى وردت للأمن، والتى أدلى بها المتهم، تم تحديد رصد باقى المتهمين، وفور صدور قرار من النيابة بضبطهم وإحضارهم، خرجت قوة أمنية تمكنت من القبض عليهم، وبمواجهتهما اعترفا بالاشتراك مع الأولى فى عملية السرقة، واعترفوا بمكان إخفائهم المسروقات، التى تمت استعادتها بمعرفة رجال الأمن.

 

وكانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة كشفت هوية المتهمين بسرقة بعض المتعلقات من داخل مخزن تابع لبريد العياط، حيث تبين أن 3 أشخاص يعملون فى جمع القمامة وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهم، وحرر محضر بالواقعة، وأحيلوا للنيابة، التى أصدرت قرار بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.


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