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تحرير 1360 مخالفة متنوعة فى حملة مرورية مكبرة بالمنوفية

الجمعة، 23 مارس 2018 02:45 م
تحرير 1360 مخالفة متنوعة فى حملة مرورية مكبرة بالمنوفية حملة مرور - أرشيفية





المنوفية - محمود شاكر
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شنت مديرية أمن المنوفية، حملات أمنية مكبرة لتأمين الشارع المنوفية وتحقيق حالة من الانضباط والأمان والقضاء على المخالفات، حيث شنت المديرية حملة مرورية مكبرة للقضاء على المخالفات والحد منها، والوصول إلى أكبر حالة من الإنسيابية المرورية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، وبرئاسة العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى.

أسفرت الحملة عن ضبط 1360 مخالفه متنوعة شملت 132 حالة إنتظار خاطئ تم رفعها بالونش، 77 سيارة بدون رخصه قيادة، 68 سيارة بدون رخصه تسيير، 46 حالة ضبط توك توك وتسليمه، 24 دراجة نارية بدون لوحات، 1002 مخالفة على نموذج 125 مرور.

وفى مجال ضبط السيارات المتروكة بقسم شبين الكوم، تم فحص 9 سيارات، حيث قام خبراء المفرقعات بفحصها وتعقيمها وتبين سلبيتها وتم الكشف عن السيارات وتبين أنها غير مبلغ بسرقتها وجارى استدعاء مالكى السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما شنت المديرية حملة مكبرة لضبط قائدى السيارات متعاطى المواد المخدرة بقسم شبين الكوم، أسفرت عن فحص 30 سائق وتبين وجود 3 حالات إيجابية.

كما تم فحص 5 مزارع الألفين فدان دائرة مركز السادات، وفحص 25 شخص جنائى تبين أنهم غير مطلوبين، عـدا 3 حالة إيجابية بإجمالى 8 حكم.


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