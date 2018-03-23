تحرير 1028مخالفة مرورية وضبط 28 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات بحملة فى البحيرة







البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة ، اليوم الجمعة ، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون الذين يشكلون بؤرًا إجرامية ، وضبط حائزى ومتاجرى الأسلحة والمخدرات والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة .

أسفرت الحملة عن تحرير 1028 مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير في الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية.

كما تمكنت الحملة عن ضبط هاربين من تنفيذ 1920 حكم قضائية بالحبس وضبط 28 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات .

ومن ناحية أخري، نفذت الوحدات المحلية بالبحيرة ، اليوم ، حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع.

أسفرت الحملة التى شارك فيها المهندس سعد غراب رئيس مدينة دمنهور ، عن رفع وإزالة 315 إشغال طريق ثابت ومتحرك ، عشة خشب وبوص ومشمع لبيع الفاكهة وأكشاك مخالفة.