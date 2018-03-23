تحذيرات وزارة الصحة للوقاية من ضربات الشمس × 11 معلومة

تحذيرات وزارة الصحة للوقاية من ضربات الشمس × 11 معلومةالجمعة، 23 مارس 2018 04:45 م
الإجهاد الحرارى
كتب ـ وليد عبد السلام
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حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من التعرض لأشعة الشمس منعًا لإصابتهم بالإجهاد الحرارى أو ضربات الشمس، خاصة غدا، بعدما أعلنت الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة إلى 38 درجة بالقاهرة.
"اليوم السابع" يستعرض أهم التحذيرات التى حددتها وزارة الصحة للوقاية من ضربات الشمس، وجاءت كالآتى:
1- تجنب التعرض للجو الحار.
2- الإبتعاد عن أشعة الشمس المباشرة.
3- وضع قبعة على الرأس.
4- استخدام مظلة شمسية إذا أمكن.
5- ارتداء ملابس خفيفة فضفاضة فاتحة اللون.
6- اللجوء للملابس القطنية طوال فترة الصيف.
7- الإكثار من شرب المياة.
8- تناول وجبات طعام صحية.
9- الإكثار من الخضروات والفواكة.
10- التواجد فى أماكن جيدة للتهوية ذات برودة معتدلة وقليلة الرطوبة.
11- التوجه إلى أقرب مستشفى فور تبين ارتفاع درجة الحرارة فوق 40 درجة مئوية.
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