"تحديث الصناعة": برنامج جديد لتطوير الحرف اليدوية والتراثية بالمحافظات







كتب إسلام سعيد

كشف المهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، أن برنامج التجمعات الحرفية و التراثية بالمركز يعمل حاليا على دعم وتطوير الحرف اليدوية و التراثية و الحفاظ عليها من الاندثار من خلال برنامج جديد وواضح لهذه الحرف والتى تعد من الصناعات كثيفة العمالة وقليلة الاستثمار.

وأضاف طه لـ" اليوم السابع"، أنه تجرى حاليا دراسة كافة المشكلات التى يعانى منها قطاع الصناعات اليدوية والتراثية فى المحافظات المختلفة، لافتاً إلى أن مختصين من مركز تحديث الصناعة سيقومون بزيارة للمحافظات التى تشتهر بها هذه الحرف والصناعات من أجل جمع أكبر معلومات عنها.

وكشف أنه تم تنظيم زيارة لجمعية تنمية المجتمع بنجع الغلالاب غرب أسوان لصناعة الخوص والعرجون والخرز والتطريز النوبى وجمعية النور النسائية لتنمية المجتمع بقرية الطويسة مركز دراو ، وشركه نباتا للصناعات الخضراء و التنمية المستدامة و منتجى الخوص و العرجون بقرية مصمص بنصر النوبة، وكلها مناطق تشتهر بها الصناعات اليدوية.

وأشار رئيس مركز تحديث الصناعة، إلى أنه تم عقد العديد من اللقاءات مع الحرفيين وممثلى هذه الجمعيات، وذلك بهدف وضع خطة عمل لتطوير ورفع كفاءة منتجى الحرف اليدوية و التراث النوبى بأسوان و قرى النوبه بهدف توفير فرص تسويقية لمنتجاتهم.