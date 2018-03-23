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تايانى: من مصلحة مؤسس فيس بوك التحدث أمام البرلمان الأوروبى

الجمعة، 23 مارس 2018 11:48 ص
تايانى: من مصلحة مؤسس فيس بوك التحدث أمام البرلمان الأوروبى البرلمان الأوروبى- أرشيفية





كتبت فاطمة شوقى
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اعتبر رئيس البرلمان الأوروبى أنطونيو تايانى، أن مصلحة إدارة شركة فيس بوك تقتضى طمأنة الجمهور الأوروبى إلى حسن استخدام المعطيات الشخصية للأفراد، معربا عن أمله أن يلبى مؤسس فيس بوك الدعوة بالسرعة الممكنة.

 

ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية، أشار تايانى إلى الرسالة التى بعث بها إلى مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذى، مارك زوكربيرج، "من مصلحة السيد زوكربيرج، التحدث أمام البرلمان الأوروبى وتقديم شروحات بشأن القضايا التى تقلقنا".

 

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقد رئيس الجهاز التشريعى الأوروبى فى بروكسل الخميس بعد جلسة مناقشة عقدها من زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد، على هامش قمتهم فى العاصمة البلجيكية.

 

وأوضح تايانى أن دول الاتحاد الأوروبى تشكل سوقا مهمة لـ"فيس بوك"، مشددا على أهمية الحفاظ على ثقة المستهلك الأوروبى.

 

وتتمحور مخاوف الأوروبيين حول ما تردد عن استغلال شركة كامبريدج أناليتيكا البريطانية، خلال حملة دونالد ترامب الانتخابية، لبيانات شخصية للملايين من الناخبين الأمريكيين من مستخدمى منصة فيس بوك للتواصل الاجتماعى دون الحصول على موافقتهم.

 

ويريد الاتحاد معرفة ما إذا كانت شركة فيس بوك قد لعبت دورا غير مباشر من خلال البيانات التى وصلت إلى كامبريدج أناليتيكا فى التأثير على خيارات البريطانيين عندما صوتوا على الخروج من الاتحاد الأوروبى.


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