تاكسى "عم بلال" يطوف السويس متطوعا لدعوة المواطنين للمشاركة بالانتخابات







السويس-سيد نون

تطوع أشرف بلال صاحب الـ50 عاما سائق تاكسى بالسويس بأن يجوب شوارع المحافظة المختلفة بسيارته التاكسى من أجل دعوة أبناء المحافظة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه يحب الرئيس عبد الفتاح السيسى ويصدقه ولديه قناعة بان الرئيس سينهض بالبلاد.

وقام أشرف بلال بوضع صورة خشبية كبيرة للرئيس السيسى أعلى التاكسى، ووضع إعلام مصر على التاكسى تعبيرا عن حبه لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسى وحتى ينجح فى هدفه بدعوة المواطنين إلى المشاركة فى الانتخابات لأنه تحدى كبير.

وقال أشرف بلال: "أننى مقتنع تماما واصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه يريد بالفعل حماية البلاد، والسيسى بالفعل رجل صادق وتصرفاته تجاه حماية مصر من الإرهاب تؤكد ذلك، وانظروا فقط إلى مصر والدول المجاورة لنا لتعرفوا ما هو الفارق.

واكد أشرف بلال، اننى قمت بوضع علم مصر على كل مكان بالتاكسى وصورة الرئيس فوق التاكسى تعبيرا عن حبى لمصر وللرئيس، لأنه رجل دافع عن مصر والرجل الصادق مثل السيسى يستحق منا الوقوف بجواره.

وأشار بلال، إلى أنه متطوع بالقيام بذلك ولم يطلب منه أحد أن يقوم بدعوة الناس للمشاركة فى الانتخابات، لأنه من الطبيعى أن يدافع كل واحد منا عن مصر بطريقته وبقدر استطاعته وأقل شيء أقدمه لمصر والرئيس هو ما افعله اليوم.

وأوضح بلال، أنه لا يعمل شيء سوى فى مهنه سائق التاكسى وانه مقتنع تماما أن غدا افضل لمصر مع الرئيس السيسى، مؤكدا أنه هو وأسرته بالكامل وأقاربه سيشاركون فى التصويت بالانتخابات الرئاسية.



تاكسي عم بلال



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