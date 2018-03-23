تاجر ملابس: 700 سورى يعملون بالموسكى و"فصال" المصرية أقل من السورية

فى موسم عيد الأم..
تاجر ملابس: 700 سورى يعملون بالموسكى و"فصال" المصرية أقل من السوريةالجمعة، 23 مارس 2018 03:00 ص
تاجر سورى فى سوق الموسكى ومحرر اليوم السابع
كتب : حسام الشقويرى تصوير صلاح الرشيدى
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كشف محمد هلال تاجر ملابس سورى بسوق الموسكى بوسط البلد، أنه يوجد اكثر من 700 تاجر ملابس سورى يعملون فى منطقة الموسكى ووسط البلد ، لافتا الى وجود إقبال على الشراء وخاصة على الملابس الحريمى والمفروشات بمناسبة موسم عيد الأم ، مع تنوع المعروضات من عبايات وبيجامات حريمى ومفروشات أسعارها فى متناول الجميع ، لافتا الى أنه يعمل منذ عامين ويجد دعما كبيرا من المصريين .
وأضاف هلال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن معظم المصريين يلجأون للفصال فى الأسعار للحصول على أسعار مخفضة وخاصة المرأة المصري، إلا أنها ترضى بأقل التخفيضات ، على عكس المرأة السورية التى تفاصل فى الأسعار للحصول على اقل سعر ممكن، ولا ترضى بالتخفيضات المعلن عنها فقط ولذلك تلجأ للفصال أكثر من غيرها .
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