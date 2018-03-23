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الجمعة، 23 مارس 2018 03:32 ص
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فى موسم عيد الأم..

تاجر ملابس: 700 سورى يعملون بالموسكى و"فصال" المصرية أقل من السورية

الجمعة، 23 مارس 2018 03:00 ص
تاجر ملابس: 700 سورى يعملون بالموسكى و"فصال" المصرية أقل من السورية تاجر سورى فى سوق الموسكى ومحرر اليوم السابع





كتب : حسام الشقويرى تصوير صلاح الرشيدى
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كشف محمد هلال تاجر ملابس سورى بسوق الموسكى بوسط البلد،  أنه يوجد اكثر من 700 تاجر ملابس سورى يعملون فى منطقة الموسكى ووسط البلد ،  لافتا الى وجود إقبال على الشراء وخاصة على الملابس الحريمى والمفروشات بمناسبة موسم عيد الأم ،  مع تنوع المعروضات من عبايات وبيجامات حريمى ومفروشات أسعارها فى متناول الجميع ، لافتا الى أنه يعمل منذ عامين ويجد دعما كبيرا من المصريين .

وأضاف  هلال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن معظم المصريين يلجأون للفصال فى الأسعار للحصول على أسعار مخفضة وخاصة المرأة المصري، إلا أنها ترضى بأقل التخفيضات ، على عكس المرأة السورية التى تفاصل فى الأسعار للحصول على اقل سعر ممكن،  ولا ترضى بالتخفيضات المعلن عنها فقط ولذلك تلجأ للفصال أكثر من غيرها .

 

 

 

 

 

 


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سوق الموسكى

موسم عيد الام

سوريا




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