تاجر ملابس: 700 سورى يعملون بالموسكى و"فصال" المصرية أقل من السورية







كتب : حسام الشقويرى تصوير صلاح الرشيدى

كشف محمد هلال تاجر ملابس سورى بسوق الموسكى بوسط البلد، أنه يوجد اكثر من 700 تاجر ملابس سورى يعملون فى منطقة الموسكى ووسط البلد ، لافتا الى وجود إقبال على الشراء وخاصة على الملابس الحريمى والمفروشات بمناسبة موسم عيد الأم ، مع تنوع المعروضات من عبايات وبيجامات حريمى ومفروشات أسعارها فى متناول الجميع ، لافتا الى أنه يعمل منذ عامين ويجد دعما كبيرا من المصريين .

وأضاف هلال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن معظم المصريين يلجأون للفصال فى الأسعار للحصول على أسعار مخفضة وخاصة المرأة المصري، إلا أنها ترضى بأقل التخفيضات ، على عكس المرأة السورية التى تفاصل فى الأسعار للحصول على اقل سعر ممكن، ولا ترضى بالتخفيضات المعلن عنها فقط ولذلك تلجأ للفصال أكثر من غيرها .