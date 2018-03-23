تأخر إقلاع رحلتين دوليتين لظروف التشغيل وسوء الطقس بالمطارات الخارجية







كتبت رحاب نبيل

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي صباح اليوم الجمعة، تأخر إقلاع رحلتين دوليتين، بسبب ظروف التشغيل، وسوء الأحوال الجوية بالمطارات المتجهة إليها تلك الرحلات.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلة الخطوط التركية المتجهة إلى اسطنبول رقم 691، بسبب ظروف التشغيل، كما تأخر إقلاع رحلة شركة خطوط نسما المتجهة إلى مدينة القصيم رقم 140، عن موعدها المقرر بجدول التشغيل.

وأشارت المصارد، إلى أنه تم إلغاء رحلة الخطوط السعودية المتجهة إلى جدة رقم 306، بسبب ظروف التشغيل.