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الجمعة، 23 مارس 2018 05:28 م
خالد صلاح
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بولندا توقع اتفاقا شراء منظومات باتريوت الأمريكية المضادة للصواريخ

الجمعة، 23 مارس 2018 03:56 م
بولندا توقع اتفاقا شراء منظومات باتريوت الأمريكية المضادة للصواريخ رئيس بولندا





وارسو (أ ف ب)
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وقعت بولندا مع الولايات المتحدة اتفاقا حول استثمارات تعويضية فى إطار عملية الشراء المنتظرة لمنظومات باتريوت الأمريكية المضادة للصواريخ، كما أعلن الجمعة وزير الدفاع ماريوس بلازاك على موقعه فى تويتر.

وهذه هى المرحلة الأخيرة قبل اختتام أولى من مرحلتى العقد لشراء هذه المنظومة، المتوقع قبل نهاية الشهر، وذكرت وسائل الإعلام البولندية القريبة من الحكومة أن توقيع العقد سيحصل فى بولندا الأربعاء فى 28 مارس.

وكتب بلازاك أن "اتفاقات التعويض لبرنامج ويسلا قد وقعت، وسيعزز نقل التكنولوجيا، قدرات الصناعة البولندية الدفاعية، هذه هى الخطوة الأخيرة قبل توقيع العقد لتسليم منظومة باتريوت".

وقع الوثائق وزير الدولة فى وزارة الدفاع البولندية سيباستيان شفاليك، وكبار مسئولى شركتى رايثيون انترناشونال ولوكهيد مارتن جلوبال الأمريكيتين، بروس سكيلينج وجاى بيتمان.

 


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