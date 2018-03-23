بولندا: استكمال موقع الدرع الصاروخية الأمريكية سيتأخر حتى 2020







(رويترز)

قالت وزارة الدفاع البولندية إن مشاكل فنية ستؤخر إتمام الجزء البولندى من درع الدفاع الأمريكى لعامين حتى عام 2020.

وموقع الدفاع الصاروخى القريب من ساحل بولندا الشمالى المطل على بحر البلطيق جزء من مظلة دفاعية تابعة لحلف شمال الأطلسى ستمتد لدى اكتمالها من جرينلاند إلى جزر الأزور.

وقالت وزارة الدفاع البولندية أمس الخميس، إن السلطات الأمريكية أبلغتها بحدوث تأخر فى البناء فى موقع ردزيكوفو وإن ذلك يرجع لشركة المقاولات المكلفة بالبناء.

وأقر اللفتنانت جنرال سامويل جريفز رئيس الوكالة الأمريكية للدفاع الصاروخى بحدوث تأخير وذلك خلال جلسة بمجلس الشيوخ أمس الخميس.

ووكالة الدفاع الصاروخى وحدة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، وهى تشرف على تركيب نظام إيجيس للصواريخ الباليستية من إنتاج شركة لوكهيد مارتن.