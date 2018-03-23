بوتين يتعهد بالتركيز على تحسين مستوى المعيشة فى ولايته الجديدة







موسكو (رويترز)

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، إنه سيكون على قدر ثقة الناخبين وسيعمل على توفير الوظائف وزيادة الدخول وتحسين الرعاية الصحية وإقامة بنية تحتية جديدة.

جاء ذلك فى خطاب للأمة، بعد تأكيد فوز بوتين فى الانتخابات الرئاسية يوم الأحد الماضى.

وقال بوتين إنه مع ذلك لا يمكنه التعهد بإصلاح كل أوجه القصور فورا وإلا سيكون تصرفا غير مسئول.