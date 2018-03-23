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الجمعة، 23 مارس 2018 03:55 م
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بوتين يتعهد بالتركيز على تحسين مستوى المعيشة فى ولايته الجديدة

الجمعة، 23 مارس 2018 03:27 م
بوتين يتعهد بالتركيز على تحسين مستوى المعيشة فى ولايته الجديدة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين





موسكو (رويترز)
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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، إنه سيكون على قدر ثقة الناخبين وسيعمل على توفير الوظائف وزيادة الدخول وتحسين الرعاية الصحية وإقامة بنية تحتية جديدة.

جاء ذلك فى خطاب للأمة، بعد تأكيد فوز بوتين فى الانتخابات الرئاسية يوم الأحد الماضى.

وقال بوتين إنه مع ذلك لا يمكنه التعهد بإصلاح كل أوجه القصور فورا وإلا سيكون تصرفا غير مسئول.

 


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