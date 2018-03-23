بكين تطلب من واشنطن التراجع عن تهديدها بعقوبات تجارية







أ ف ب

طلبت بكين، الخميس، من واشنطن التراجع عن تهديدها بفرض عقوبات تجارية وذلك بعد بضع ساعات فقط من توقيع الرئيس دونالد ترامب "مذكرة تستهدف العدوان الاقتصادى من جانب الصين".

وقالت سفارة الصين فى الولايات المتحدة فى بيان "نحض الولايات المتحدة على التراجع عن قرارها واتخاذ قرارات حذرة وتجنب تعريض العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة للخطر".

وحذرت السفارة الصينية من أنه "اذا كانت هناك حرب تجارية ستبدأ من جانب الولايات المتحدة، فان الصين ستقاتل حتى النهاية للدفاع عن مصالحها المشروعة بكل الوسائل الضرورية".

كما أعربت عن أسفها لان واشنطن "تجاهلت الاصوات العقلانية". وقالت إنها ترفض "بحزم" هذا النوع من "الإجراءات الحمائية الاحادية".