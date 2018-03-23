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بعد قليل.. التليفزيون المصرى يذيع زيارة الرئيس السيسي لقاعدة جوية فى سيناء

الجمعة، 23 مارس 2018 04:52 م
بعد قليل.. التليفزيون المصرى يذيع زيارة الرئيس السيسي لقاعدة جوية فى سيناء الرئيس السيسى





كتب محمد شعلان
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يذيع التلفزيون المصرى، بعد قليل، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإحدى القواعد الجوية فى سيناء ولقاءه بالأبطال من رجال القوات المسلحة والشرطة بعملية سيناء 2018.

 

وزار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، إحدى القواعد الجوية بسيناء.

 

واستمع القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى شرح عدد من الطيارين لطبيعة مهامهم المكلفين بها، واطمأن على سير العمليات، وطبيعة المهام التى تكلف بها القوات الجوية، حيث أثنى على الدور الهام والحيوى الذى تنفذه بأعلى درجة من الاحترافية والكفاءة العالية.

 


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