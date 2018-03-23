بعد إعلان نتائج الانتخابات النهائية.. بوتين: يجب تحقيق اختراق فى تطوير روسيا







أ ش أ

شدد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى كلمة له بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية إلى المواطنين، على ضرورة تحقيق اختراق فى تطوير البلاد، داعيا المواطنين الروس للوحدة، ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن بوتين، قوله، إن "النتائج النهائية التى أعلنتها لجنة الانتخابات تشير إلى أعلى مستوى للتأييد فى تاريخ روسيا".

وأشاد الرئيس بوتين بالمجهود الذى بذله الشعب الروسى فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، مطالبا الشعب بالعمل على قفزة نوعية لحدوث هذه التغييرات، ودعا الرئيس الروسى جميع المواطنين وجميع القوى السياسية والاجتماعية إلى الوحدة، مؤكدا أن خدمة مصالح الوطن ورفاهية الشعب يجب أن تكون أساسا للتضامن والعمل المشترك، وكانت لجنة الانتخابات المركزية فى روسيا أعلنت رسميا فوز الرئيس فلاديمير بوتين بولاية جديدة فى الانتخابات الرئاسية التى جرت الأحد الماضى، كاشفة فوز بنتيجة 76.69% بعدد أصوات 56 مليون و430 ألفا و712 ناخبا.