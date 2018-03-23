بريطانيا تدعو إسرائيل لتحسين معاملة الأطفال الفلسطينيين بمراكز الاحتجاز

بريطانيا تدعو إسرائيل لتحسين معاملة الأطفال الفلسطينيين بمراكز الاحتجازالجمعة، 23 مارس 2018 01:46 م
رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى
رويترز
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دعت بريطانيا اليوم الجمعة، إسرائيل لتحسين معاملة الأطفال الفلسطينيين فى مراكز الاحتجاز العسكرى، مؤكده أن عليها أن تبذل المزيد لضمان سلامة المستضعفين تحت رعايتها.
وأشارت الخارجية البريطانية إلى أن إدانة الفلسطينية عهد التميمى والحكم عليها رمز لكيف يقوض الصراع الإسرائيلى الفلسطينى حياة جيل جديد.
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