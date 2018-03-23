بريطانيا تدعو إسرائيل لتحسين معاملة الأطفال الفلسطينيين بمراكز الاحتجاز







رويترز

دعت بريطانيا اليوم الجمعة، إسرائيل لتحسين معاملة الأطفال الفلسطينيين فى مراكز الاحتجاز العسكرى، مؤكده أن عليها أن تبذل المزيد لضمان سلامة المستضعفين تحت رعايتها.

وأشارت الخارجية البريطانية إلى أن إدانة الفلسطينية عهد التميمى والحكم عليها رمز لكيف يقوض الصراع الإسرائيلى الفلسطينى حياة جيل جديد.