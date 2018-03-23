video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 23 مارس 2018 02:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بريطانيا تدعو إسرائيل لتحسين معاملة الأطفال الفلسطينيين بمراكز الاحتجاز

الجمعة، 23 مارس 2018 01:46 م
بريطانيا تدعو إسرائيل لتحسين معاملة الأطفال الفلسطينيين بمراكز الاحتجاز رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى





رويترز
إضافة تعليق

دعت بريطانيا اليوم الجمعة، إسرائيل لتحسين معاملة الأطفال الفلسطينيين فى مراكز الاحتجاز العسكرى، مؤكده أن عليها أن تبذل المزيد لضمان سلامة المستضعفين تحت رعايتها. 

وأشارت الخارجية البريطانية إلى أن إدانة الفلسطينية عهد التميمى والحكم عليها رمز لكيف يقوض الصراع الإسرائيلى الفلسطينى حياة جيل جديد. 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العدل الإسرائيلية: إسرائيل ستحقق مع فيسبوك بشأن تقارير عن أنشطة كمبردج أناليتيكا

نتانياهو: إسرائيل ستحول دون حيازة اعدائها على السلاح النووى

النمسا تستدعى أحد دبلوماسييها من اسرائيل لارتدائه قميصا "نازيا"

بريطانيا

اسرائيل

اخبار يريطانيا

اخبار اسرائيل

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"

قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"

قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة

قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة