بروفوسير يابانى يكشف اليوم عن عقار لعلاج التليف الكبدى

بروفوسير يابانى يكشف اليوم عن عقار لعلاج التليف الكبدىالجمعة، 23 مارس 2018 11:50 ص
الدكتور حسنى سلامة أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب القاهرة
كتبت أمل علام
إضافة تعليق
كشف الدكتور حسنى سلامة أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب القاهرة، خلال مؤتمر الجمعية المصرية لدراسة أمراض الكبد والجهاز الهضمى، المنعقد حاليا بالعين السخنة، أن البروفيسور اليابانى "يوكى هاكادا" سيعلن اليوم الجمعة خلال المؤتمر عن عقار يابانى لعلاج التليف الكبدى، ويستخدم بأمان فى اليابان منذ 1974.
وقال أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب القاهرة، أن البروفيسور اليابانى "يوكى هاكادا" سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم غد السبت الموافق 24 مارس، للإعلان عن تفاصيل العقار، وذلك خلال مشاركته بمؤتمر الجمعية المصرية، لدراسة أمراض الجهاز الهضمى فى دورته الـــ15، والذى يعقد بأحد فنادق بورتو سخنة، حيث يصيب التليف الكبدى ملايين المصريين، نتيجة الإصابة بالفيروسات الكبدية، ويؤدى لوفاة العشرات سنويا نتيجة الإصابة بالتليف.
وأضاف أن البروفيسور اليابانى يكشف خلال المؤتمر الصحفى الذى سيحضره عدد من كبار المتخصصين فى مجال علاج الكبد عن دخول العقار إلى السوق المصرى.
يذكر أن البروفوسير "يوكى " سيلقى محاضرة خلال المؤتمر لشرح كامل لكل التفاصيل الخاصة بالعقار الجديد، وكيفيه استخدامه، ونسب الشفاء العالمية المسجلة، موضحا أن هذا العقار يعتبر الوحيد فى العالم الذى يعالج التليف الكبد،ى ويستخدم بفاعلية فى اليابان .
جدير بالذكر، أن المؤتمر يعقد برعاية وزارة الصحة والسكان، ويرأسه الدكتور حسنى سلامه أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب القصر العيني، ورئيس الجمعية المصرية لدراسة أمراض الكبد والجهاز الهضمى، ورئيس شرف المؤتمر الدكتور أحمد الجارم أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بجامعه القاهرة، وعضو مجلس إدارة معهد تيودور بلهارس، وبحضور كلا من الدكتور هشام الخياط أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد تيودور بلهارس، و الدكتور محمد العتيق أستاذ الكبد بمعهد أبحاث كبد طنطا، وعدد كبير من كبار أطباء الكبد فى مصر.
إضافة تعليق
قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"
قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة