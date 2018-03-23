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الجمعة، 23 مارس 2018 01:28 ص
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بدء سريان وقف إطلاق النار فى الغوطة الشرقية

الجمعة، 23 مارس 2018 01:00 ص
بدء سريان وقف إطلاق النار فى الغوطة الشرقية الوضع فى الغوطة- أرشيفية





وكالات الأنباء
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ذكرت مصادر، الخميس، أن اتفاقا لوقف إطلاق النار فى الغوطة الشرقية يبدأ سريانه منتصف ليل الجمعة بالتوقيت المحلى ويتبعه مفاوضات مع الجانب الروسي.

وأوضحت المصادر أن يوم الجمعة سيشهد عقد مفاوضات بين اللجنة المدنية مع الجانب الروسى تتضمن تثبيت وقف إطلاق النار بشكل نهائي، واستمرار خروج الحالات الإنسانية عبر معبر مخيم الوافدين. حسبما ذكرت "سكاى نيوز عربية".

ويشمل وقف إطلاق النار مناطق القطاع الأوسط، التى يسيطر عليها "فيلق الرحمن" التابع للجيش الحر، وهى مدن وبلدات عربين وزملكا وعين ترما وجوبر.

من ناحية أخرى، قال متحدث باسم جماعة فيلق الرحمن المسلحة السورية لرويترز إنه جرى الاتفاق من حيث المبدأ على وقف لإطلاق النار فى جيب خاضع للجماعة فى منطقة الغوطة الشرقية لوقف معاناة المدنيين.

وقال وائل علوان المتحدث باسم فيلق الرحمن فى رسالة صوتية مسجلة لرويترز من إسطنبول "فيلق الرحمن أعاد الاتصال عبر الأمم المتحدة، والأمم المتحدة توصلت إلى اتفاق مبدئى لوقف إطلاق النار يبدأ فى الساعة صفر بتوقيت دمشق من يوم الجمعة 23 من مارس آذار 2018 على أن تكون هناك جلسة مفاوضات نهائية... لمفاوضة الجانب الروسى على إيجاد حل ومخرج يضمن سلامة المدنيين ويضمن عدم استمرار هذه المعاناة التى يعيشونها".

 

 


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