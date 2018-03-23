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بحث مصرى: الدكلانزا يحقق نجاح 97% والهارفونى 98% فى علاج أطفال فيروس C

الجمعة، 23 مارس 2018 04:32 م
بحث مصرى: الدكلانزا يحقق نجاح 97% والهارفونى 98% فى علاج أطفال فيروس C الدكتور هشام الخياط أستاذ الكبد والجهاز الهضمي





كتبت أمل علام
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كشف الدكتور هشام الخياط أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد تيودور بلهارس، أنه لأول مرة تم نشر بحث منفرد عن نتائج استخدام الأدوية الجديدة لعلاج فيروس سى فى الأطفال" الهارفونى والسوفالدى مع الدكلانزا "، فى المجلة العلمية " "جورنال اوف بدياتريك جسترو انترولوجى اند هيباتولوجى " صباح اليوم الموافق 23 مارس الجارى.

 وقال فى تصريح خاص لــ "اليوم السابع " بان المجلة عالمية وتهتم بالأبحاث الجديدة التي تهتم المتعلقة بالجهاز الهضمى والكبد فى الأطفال.

من جانبه قال الدكتور مرتضى الشبراوى أستاذ كبد الأطفال بطب قصر العينى ، أن هذا البحث هو الأول من نوعه فى العالم على علاج الأطفال من سن 12 سنة إلى 17 سنة بعقار السوفالدى والدكلانزا ، وهو البحث الأول الذي تم نشره فى مجلة أمراض الجهاز الهضمي والكبد في الأطفال وهى مجلة عالمية تصدر فى الولايات المتحدة الأمريكية. وتهتم بنشر الأبحاث الجديدة فى علاج أمراض الجهاز الهضمى والكبد فى الأطفال ، موضحا أنه تم إجراء هذا البحث على 30 طفل فى الفئة العمرية من 12 إلى 17 سنة ، وأوزانهم أكثر من 35 كيلو ومصابين بفيروس سى من النوع الجينى الرابع ، مؤكدا أن نتائج العلاج كانت مذهلة حيث تم إعطاء الأطفال 3 شهور فقط، وكانت نسب النجاح والشفاء تصل لـــ 97 %، بمعنى أنه تم شفاء 29 طفل من 30 طفل الذين أجريت عليهم الدراسة، أما الطفل الوحيد الذي لم يتم تسجيله ضمن نتيجة البحث كان قد فقد المتابعة ،وعلى هذا اعتبر أنه لم يستجيب للعلاج بمعنى أن الـــــ 29 مريض الذين تم متابعتهم كانت نسب الشفاء 100 % ،ومن الملاحظ أن الأطفال أسرع فى الاستجابة لعلاج فيروس سى عن الكبار ،وبنسب شفاء أعلى من الكبار .

وأكد أنه تم نشر بحثين قبل ذلك على علاج الأطفال فى نفس الفئة العمرية بنفس الأدوية السوفالدى والدكلانزا لمدة 8 أسابيع فقط، وكانت نسب النجاح 100 %، بمعنى أنه من الممكن إعطاء الأطفال 8 أسابيع بدلا من 12 أسبوعا .

وأوضح أنه سبق أن تم نشر بحث آخر يناير 2018 بنفس الفريق ،والذى يتكون من الدكتور مرتضى الشبراوى ،والدكتورة مصطفى ياقوت ،والدكتورة منال عبد الجواد،والدكتور علاء عبده، والدكتورة منال حمدي السيد ،والدكتورة إيناس كامل، والدكتور هشام الخياط ، والدكتورة دينا عطية ، والدكتورة هالة إبراهيم ، باستخدام بروتوكول علاج مختلف وهو الهارفونى لمدة 12 أسبوع، وكانت نسب النجاح 98 % فى 100 طفل حيث استجاب 98 طفل من 100 طفل بإعطاء هذا البروتوكول ولم يتم تسجيل طفلين من الـــ 100 طفل نتيجة عدم متابعتهم.

 


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