انهيار سقف شقة بعقار مساكن الإيواء ببنى سويف دون خسائر







بنى سويف - أيمن لطفى

انهار سقف إحدى الشقق فى مساكن الإيواء ببياض العرب شرق النيل ببنى سويف دون حدوث خسائر بشرية. وتلقت غرفة عمليات المحافظة وشرطة النجدة بلاغا من "روحية.ف" بسقوط سقف الشقة رقم 33، بالعمارة رقم 5، بمساكن الإيواء ببياض العرب .

وانتقل اللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام، والعميد هشام فريد مأمور مركز شرطة بنى سويف، والمهندس أحمد حسن مدير الإدارة الهندسية، نائب رئيس المدينة، ورئيس وحدة بياض العرب، وتبين أن سقف الشقة سقطت محتوياته من مواد البناء ولم تتبق سوى شبكته الحديدية .

وأشار مدير الإدارة الهندسية إلى أن العقار صدر له قرار ترميم منذ شهور، وما حدث من انهيار لسقف إحدى الوحدات السكنية يعود سببه إلى عدم صيانة الأهالى للصرف الصحى ومواسير المياه .

ومن جانبه كلف السكرتير العام المساعد لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإعداد تقرير شامل عن حالة العقار، وإذا كان لا بد فمن الضرورى إخلاؤه أو ترميمه على وضعه .



















