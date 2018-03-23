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انهيار جزئى بمنزل مكون من طابقين بنجع النجار سوهاج دون وقوع إصابات

الجمعة، 23 مارس 2018 11:36 ص
انهيار جزئى بمنزل مكون من طابقين بنجع النجار سوهاج دون وقوع إصابات انهيار عقار - أرشيفية





سوهاج محمود مقبول
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شهدت قرية نجع النجار دائرة مركز سوهاج حدوث انهيار جزئى بمنزل مكون من طابقين ومبنى بالطوب الأحمر والطين ومسقوف بأفلاق النخيل "غير مأهول بالسكان" دون حدوث إصابات بشرية.

 

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بحدوث انهيار بمنزل بدائرة المركز، وتم إخطار الوحدة المحلية لاتخاذ اللازم.

 

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد على الصغير رئيس مباحث مركز سوهاج بانهيار جزء من منزل مكون من طابقين ومبنى بالطوب الأحمر والطين ومسقوف بأفلاق النخيل "غير مأهول بالسكان" ملك ياسر خلف أحمد عبد الحافظ 33 سنة مدرس ويقيم بذات الناحية "دون حدوث إصابات".

 

وبسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما تقدم وعلل سبب الإنهيار بقدم المنزل وتهالكه وتم عمل كردون أمنى بالمكان وتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة بالمنطقة وتم أخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج لاتخاذ اللازم.

 

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الـواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1654 إدارى المركز لسنة 2018، وجارى العرض على النيابة العامة.


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